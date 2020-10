Ornella Vanoni positiva al coronavirus a 86 anni, ecco come lo rivela: un "annuncio" strepitoso. Forza!

29 ottobre 2020 a

Anche Ornella Vanoni è stata contagiata dal coronavirus. Lo ha annunciato lei stessa sulla sua pagina Facebook assicurando però che sta bene. "Mi ha presa! Sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo", ha scritto Ornella Vanoni postando una foto che la ritrae a letto tra i cuscini sotto le coperte tirate fino ai capelli. Tra i primi messaggi di solidarietà Covid quello della cantante Nina Zilli, a sua volta positiva al Covid, che le ha scritto: "Like a lion in Zion You stand e "Siamo femmine guerriere! Ti abbraccio fortissimo (magra consolazione per i "positivi"). Buona e pronta guarigione mia Queen“.

