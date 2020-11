05 novembre 2020 a

Addio ad Annick Cornet, la moglie del presidente Mediaset Fedele Confalonieri, che è morta nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre, a Milano. A quanto si apprende era ricoverata in ospedale perché malata da tempo. Nata in Francia, lascia la figlia Aline e il figlio Yves. Sempre molto schiva e riservata, proprio come il marito, era sempre rimasta lontana dai riflettori.

