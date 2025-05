Fedez, crollano le accuse per il pestaggio di Iovino

"Il provvedimento di archiviazione esclude ogni responsabilità del nostro assistito per i noti fatti e rappresenta la miglior risposta al pesante processo mediatico a cui lo stesso è stato sottoposto da un anno", hanno dichiarato gli avvocati del cantante. Dall’attività istruttoria, dunque, non sono emersi elementi idonei a configurare il reato di rissa, né prove del coinvolgimento diretto di Fedez. Inoltre, risultano assenti sia certificazioni mediche sia la querela da parte della persona offesa. Di qui la decisione di escludere anche il reato di percosse.

Archiviata l’indagine sul rapper Fedez per il presunto pestaggio ai danni di Cristiano Iovino . Lo ha deciso il gip di Milano Vincenza Maccora. I fatti cui ci si riferisce risalgono alla notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. Il provvedimento, dunque, accoglie la richiesta formulata dal pubblico ministero Michela Bordieri e la linea difensiva sostenuta dai legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci.

Nella richiesta di archiviazione, gli avvocati Minniti e Pietrolucci avevano depositato agli atti le immagini di una telecamera di sorveglianza dalle quale emergeva che non era possibile stabilire che il rapper fosse coinvolto nella rissa in cui era finito Iovino. E proprio questo ha convinto prima la procura e poi il gip: Fedez non sarebbe mai intervenuto.