Matteo Bassetti, IA e video choc: "È stato ucciso"

Una notizia falsa, con tanto di finto servizio, ha indignato Matteo Bassetti. "Stamattina il famoso dottor Matteo Bassetti è stato mortalmente ucciso con colpi di arma da fuoco nella sua auto in un incrocio trafficato", è l'incipit del filmato che circola sui social e che sembrerebbe riproporre un servizio del Tg1. Si tratta di un fake realizzato con l'intelligenza artificiale. Nel video la conduttrice del fasullo Tg1 spiega che: "Il giorno prima della sua morte Bassetti aveva rivelato al nostro corrispondente informazioni scioccanti sul sistema sanitario, che forse gli sono costate la vita".

E non può mancare, sul finire del filmato, il Bassetti fake che fa presunte rivelazioni del tutto prive di fondamento. Immediata la reazione dell'infettivologo. Sui suoi canali social il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova tuona: "Non so più cosa dire. Continuano a falsificare la mia voce, a minacciarmi, a dire che sono morto. Ora mi accusano di essere stato ucciso. È incredibile che la polizia postale e la magistratura non riescano a fermare tutto questo".