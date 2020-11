Greta Thunberg, messaggio al vetriolo per Donald Trump: "Dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia"

06 novembre 2020 a

Greta Thunberg ha aspettato quasi un anno per vendicarsi di Donald Trump, colpendolo nel momento giusto. “È così ridicolo. Donald dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, e poi andare a vedere un bel film vecchio stile con un amico! Rilassati Donald, rilassati!”. Questo il tweet che Greta ha scritto in risposta al tweet del presidente degli Stati Uniti che impaurito per la prospettiva di perdere le elezioni aveva scritto sul social, tutto in maiuscolo: “FERMATE IL CONTEGGIO”.

In pratica l'attivista svedese ha riciclato lo stesso tweet che le rivolse il presidente Usa quando lei finì sulla copertina del Time come persona dell'anno lo scorso dicembre. "È così ridicolo. Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, e poi andare a vedere un bel film vecchio stile con un amico! Rilassati Greta, rilassati!”, scrisse sempre su Twitter Trump. Insomma la vendetta è un piatto che anche per Greta Thunberg va servito freddo.

Il colpo di grazia

Ma il colpo di grazia è arrivato proprio ora, con il tweet che deride il presidente mentre quest'ultimo da giorni sta alzando i toni dello scontro con Joe Biden e chiede che i voti postali, che stanno avvantaggiando il democratico e potrebbero consegnargli la casa bianca, non vengano conteggiati, denunciando frodi elettorali senza però presentare alcuna prova. Il Tweet di Greta ha ricevuto quasi un milione e mezzo di like e oltre 330mila retweet, molti di più del post originale del presidente statunitense.

