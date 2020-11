Sandra Zampa, sfregio a Donald Trump sul vaccino? Replica Maria Giovanna Maglie: "Ignorante, faziosa. Questa sarebbe una democratica?"

09 novembre 2020 a

a

a

Una frase discretamente vergognosa, della piddina Sandra Zampa, a cui risponde a tono Maria Giovanna Maglie. Il sottosegretario democratico, su Twitter, commenta infatti l'annuncio di Pfizer, che ha rivelato di avere un vaccino al coronavirus efficace al 90 per cento. Pfizer è un colosso americano e, insomma, in molti hanno pensato che il tempismo dell'annuncia sia un poco sospetto: subito dopo la sconfitta di Donald Trump alle elezioni Usa, insomma inizia una nuova "narrazione" al tempo di Joe Biden. E la Zampa sembra di fatto pensare che Pfizer abbia atteso questo momento per l'annuncio: "Ho molto apprezzato che la Pfizer abbia atteso l’esito delle elezioni americane e la sconfitta di quel campione di Trump per annunciare l’efficacia straordinaria del vaccino anti Covid. La scienza ci fa sognare", scrive la Zampa. Dunque, ecco piovere, immediata, la durissima replica della Maglie: "Il Sottosegretario di un governo democratico dimentica che Donald Trump è presidente fino al 22 gennaio e che questo vaccino è frutto della sua presidenza, come da lui più volte detto nell'irrisione di ignoranti e faziosi come il sottosegretario Zampa", conclude la giornalista.

"Parecchi e vistosi". Brogli negli Usa, cosa sa la Maglie: un siluro contro gli anti-Trump

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.