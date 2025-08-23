Caso Epstein, Ghislaine Maxwell scagiona Trump: "Un vero gentiluomo"

La socialite britannica complice di Jeffrey Epstein , che sta scontando una condanna a 20 anni di carcere, nel corso dei suoi colloqui con Todd Blanche , viceministro della giustizia ed ex legale personale di Trump, ha fornito la sua versione dei fatti spiegando che Donald "con me" è sempre stato "gentile" e "cordiale", "non lo ho mai visto in un contesto inappropriato . Il presidente non è mai stato inappropriato con nessuno. Le volte che sono stata con lui, si è comportato come un gentiluomo ".

In base alle trascrizioni e l'audio diffusi dal Dipartimento della Giustizia, lo scorso 24 e 25 luglio, Maxwell ha smentito l'esistenza della fantomatica lista clienti di Epstein, l'ex finanziere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori e trovato morto in carcere a New York nel 2019. Di più: secondo Ghislain quello di Epstein " non è stato un suicidio" .

Molti i complimenti a Trump: "Ammiro il suo straordinario successo nell'essere divenuto presidente. Mi piace e mi è sempre piaciuto", ha detto. Con Epstein, Trump aveva un rapporto "amichevole, come nei contesti sociali".

Tirato in ballo anche l'ex presidente Bill Clinton: "Mi apprezzava molto e andavamo molto d'accordo", smentendo però che abbia mai ricevuto in sua presenza massaggio e che abbia mai visitato l'isola privata di Epstein ai Caraibi. "Hanno trascorso tempo insieme in aereo" ma Clinton non è mai "assolutamente" andato sull'isola di Epstein, ha spiegato mettendo in evidenza Clinton era suo amico, "non un amico" del finanziere.

Gli anti-Trump però non mollano e sottolineano come il colloquio sia stato condotto dall'ex legale personale del presidente senza la presenza di agenti dell'Fbi e che la socialite abbia risposto alla domande poste nel modo migliore possibile per il presidente. Anche se dall'audio emerge chiaramente che il colloquio non è un accordo o un impegno da parte del Dipartimento di Giustizia a favore di Maxwell, la socialite subito dopo è stata trasferita in un carcere di minima sicurezza, cosa che solitamente non si riserva a chi è accusato di pedofilia.