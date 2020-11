Lucia Borgonzoni a L'Aria che tira: "Della Campania sapevamo tutto. Incompetenza o malafede, gravissimo"

12 novembre 2020 a

a

a

"Sarebbe gravissimo". Lucia Borgonzoni della Lega, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira, punta il dito contro il governo e contro i governatori. Il caso emblematico del disastro di questa seconda ondata di coronavirus è la Campania, in zona gialla eppure con il sistema sanitario al collasso.

“Pronto l'esercito”. Napoli, Covid fuori controllo: il lanciafiamme? Stavolta lo prepara Conte (e De Luca muto)

"È gravissimo se le regioni mandano al governo dati sbagliati per incompetenza o malafede, e non so cosa sia peggio". "Ma non è colpa del governo se le regioni non danno i dati giusti", contesta la Merlino. "Vero, però che la Campania avesse una sanità che vicino a grandi eccellenze aveva anche grandi criticità questo lo sappiamo anche al di fuori del Covid".

