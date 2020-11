L'Aria della domenica, frecciatina di Walter Ricciardi ad Alberto Zangrillo? Occhio alla reazione della Merlino

15 novembre 2020 a

Una guerra tra esperti. Il coronavirus ci ha abituati anche a questo. "Abbiamo assistito a litigate tra scienziati", esordisce Myrta Merlino a L'Aria della domenica chiedendo a Walter Ricciardi i motivi. "Conosco il Massimo Galli da tanti anni e non sono mai stato in disaccordo con lui - ha premesso prendendo le difese del professore in collegamento con lo studio di La7 -. Gli scienziati che studiano e che parlano soltanto di cose di cui sanno sono assolutamente d'accordo. Il Professor Galli parla soltanto di cose che sa, è un'autorità".

Poi la frecciatina sembra indirizzata ad Alberto Zangrillo, il primario di Terapia Intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano che con Galli ha avuto parecchio da ridire: "Molti di questi outsider sono clinici, loro sono soggetti del 'mostro del numeratore'". A quel punto l'intervento della conduttrice sorge spontanea: "Ma loro lavorano in prima linea". "Quegli outsider parlano come se fossero uno steward dell'Alitalia". Un paragone che la Merlino sembra non capire e la sua faccia dice tutto.

