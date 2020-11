Piazzapulita, Ezio Mauro contro Berlusconi: "Interessi privati". L'insinuazione sullo "scambio con Pd e 5 Stelle"

20 novembre 2020 a

"Che cos'è Silvio Berlusconi". Ezio Mauro, in studio a Piazzapulita su La7, incalzato da Corrado Formigli non rinuncia a un attacco personale al Cavaliere. L'ex direttore di Repubblica, famoso per le sue violentissime campagne contro l'allora premier, spiega: "Berlusconi ha sempre cercato di mettere in campo i suoi interessi privati, mercanteggiando". In questo caso, sottolinea Mauro, "lo fa sul tema della sanità. Sarebbe stupefacente se il Pd e i 5 Stelle accettassero questo scambio. Ma si può non far precipitare tutto in un inciucio".



"Ho sempre pensato che Berlusconi fosse uno straordinario campaigner - gli riconosce Mauro -, nel conquistare voti in campagna elettorale, e un pessimo uomo di governo. Non capisco questa rincorsa a Berlusconi. Diverso è incassare una disponibilità reciproca, Conte dovrebbe dialogare pensando a questa fase e a quella immediatamente successiva".

