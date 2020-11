Myrta Merlino e la battuta con Sileri a L'aria che tira: "State sondando le mogli?", gelo in studio a La7

24 novembre 2020 a

A L'Aria Che Tira si parla ancora di Eugenio Gaudio e, in particolare, della consorte che lo avrebbe costretto a rinunciare alla nomina di commissario alla Sanità calabrese. "A questo giro - esordisce Myrta Merlino con una battuta - state sondando anche le mogli? Quando scegliete un nuovo commissario chiamate prima la moglie per chiederle se vuole andare a Catanzaro?". Un'uscita che non scatena alcuna ilarità in Pierpaolo Sileri che, interpellato, la liquida così: "Non raccolgo la battuta, sono problemi personali del rettore Gaudio".

Gelo dunque in studio su La7, dove la conduttrice tenta di tornare a un clima meno teso: "Non riesco a strapparle nemmeno un sorriso", afferma tra le risate mentre Sileri risponde: "No, il sorriso me lo strappa - raddrizza il tiro il viceministro della Salute - sto pensando a mia moglie che di solito riesce ad anticipare me, come quella volta che andai a Wuhan a riprendere gli italiani". Ma non manca l'ultima frecciatina: "Comunque non entro nel merito delle situazioni familiari".

