Emilio Fede in affidamento ai servizi sociali, a 89 anni la svolta: "A chi insegnerò il bene e il male". Una clamorosa provocazione

27 novembre 2020 a

a

a

Il grande ritorno di Emilio Fede. L'ex direttore del Tg4, a 89 anni suonati, è in affidamento in prova ai servizi sociali dopo aver terminato di scontare una pena di 4 anni e 7 mesi per essere stato condannato nel processo Ruby bis per favoreggiamento e tentata induzione alla prostituzione. Ospite a La confessione di Peter Gomez sul Nove, Fede annuncia la sua nuova missione: "Ho chiesto di poter andare in un istituto di ragazzi ai quali insegnare la differenza tra bene e male". "Se la sente? Insomma, ne ha combinate di tutti i colori nella vita", domanda un po' provocatoriamente Gomez, che è anche direttore del Fattoquotidiano.it. "Sì, me la sento benissimo: sono stato ragazzo anch'io, sono stato birichino anch'io. Poi, è vero che andavo a giocare a Montecarlo, ma posso anche dire ai ragazzi: 'Questo è bene, questo è male’".

“Quando Di Maio mi ringraziò”. Dopo l'arresto, Emilio Fede vuota il sacco: svelata la vergogna di Di Battista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.