Bruno Vespa, il commento: "A Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi non basta. L'Italia ha bisogno di altro"

Silvio Berlusconi una manna dal cielo per i giallorossi? Nulla di più sbagliato. Secondo Bruno Vespa a "Giuseppe Conte non basta il Cavaliere". Il motivo è abbastanza semplice. "Il Cavaliere - spiega il conduttore di Porta a Porta nel suo editoriale sul Giorno - può salvare una situazione, non restituire 'spirito propulsivo' a una coalizione di governo che l'ha perso". Un modo come un altro per dire che Pd e M5s hanno ben poco da fare, la situazione è irrecuperabile.

"Se non lo fai ora, quelli ti sbranano". Berlusconi convinto da Gianni Letta. Retroscena: il "dialogo" solo per salvarsi?

Per il giornalista il premier ha un pregio, "è abilissimo nell'approfittare della debolezza dei suoi azionisti di riferimento - esausti e paralizzati dai veti incrociati - per esercitare il proprio potere per esempio nella proroga del capo dei servizi di sicurezza". Il punto però per Vespa è proprio questo: "Il Paese ha bisogno d'altro. L'Europa guarda preoccupata ai nostri ritardi. L'Italia li guarda sgomenta". Non è un caso infatti che l'Ue con Ursula von der Leyen in testa, pare parecchio irritata dai ritardi dell'esecutivo nel presentare l'ormai ben noto Recovery Plan. Così come non è un caso che i sondaggi diano il presidente del Consiglio in netto declino. Ma d'altronde l'immobilismo che caratterizza il fu avvocato del popolo non ha mai pagato.

