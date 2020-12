Mes, Antonio Socci: "Con la retromarcia di Berlusconi, governo in minoranza. Ora cosa accadrà?"

01 dicembre 2020 a

a

a

Antonio Socci ha voluto dire la sua sulla novità politica venutasi a creare con il no di Forza Italia al Mes: "Di fatto con il centrodestra unito contro la riforma del Mes, alcuni di Leu e una parte del M5S, il Parlamento è in maggioranza contrario all'approvazione di tale riforma (che di fatto Gualtieri ha avallato alla Ue). E' un fatto politico importante. Ora cosa accadrà?", ha così twittato sul suo profilo personale. Il 9 dicembre infatti in Parlamento si voterà sul Mes e stando il no, annunciato oggi da parte di Forza Italia, in Parlamento le forze politiche contrarie al meccanismo europeo di stabilità sono superiore a quelle che sono a favore e questo mette in grossa difficoltà politica il governo del premier Conte.

