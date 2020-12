Cartabianca, Bianca Berlinguer e la verità su Mauro Corona: "Mortificata, si sono scordati di avvisarmi"

06 dicembre 2020 a

"Mortificata" dall'azienda. Bianca Berlinguer chiede il reintegro di Mauro Corona a Cartabianca, da cui è stato escluso lo scorso 22 settembre dopo aver definito "gallina" la giornalista e conduttrice. Un caso che ha agitato molto Raitre, meno la diretta interessata. Che infatti avrebbe riammesso in trasmissione Corona già dopo una puntata di "squalifica". E invece il direttore di Raitre Franco Di Mare ha condannato lo scrittore montanaro al cartellino rosso perenne.



"In nome dell'offesa al genere femminile - spiega la Berlinguer al Corriere della Sera -, Di Mare si è dimenticato di prendere in considerazione proprio l'opinione della persona che si sarebbe dovuta sentire offesa, che sono io". Già in passato Corona era stato cacciato, dalla stessa Berlinguer, per aver bevuto una birra in diretta e una conseguente intervista molto dura contro il programma. Era il giugno 2019 e Corona fu rimandato a casa con due puntate d'anticipo: "Presi io quella decisione. Poi lo feci ritornare alla fine dell'ultima puntata per scusarsi con il pubblico. Fu una mia scelta sia l'interruzione, che la ripresa". Avrebbe fatto lo stesso anche lo scorso settembre, ma "in nome della presunta tutela del genere femminile è stato un maschio a decidere della gravità dell'offesa e della sanzione, ignorando l'opinione della parte lesa. A fronte di ripetute scuse, pubbliche e private, si è intervenuti di autorità sui contenuti del mio programma, mortificando completamente la mia autonomia. Questo, peraltro, è stato l'unico momento in cui il direttore si è interessato della trasmissione". Non resta che una speranza, forse una pia illusione: che la rete faccia rientrare Corona mercoleì prossimo, giorno del compleanno di Bianca: "Sarebbe bellissimo".

