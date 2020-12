Lapo Elkann, “tirassegno con l'ebreo”: insulti vergognosi e minacce di morte dopo il servizio di Report

10 dicembre 2020 a

Lapo Elkann ha scatenato l’ira di qualche pazzo esaltato di estrema destra che lo sta minacciando di morte in maniera oscena. Tutto è iniziato un paio di giorni fa, quando il rampollo di casa Agnelli ha scritto un tweet per commentare l’ultima puntata di Report: “È tempo di sciogliere tutte le organizzazioni fasciste ed estremiste subito. Vergogna”, è stato il messaggio che ha raccolto migliaia di like di approvazione, ma suscitato anche la reazione di quelli che si sono sentiti chiamati in causa. E così Lapo ha iniziato a ricevere minacce disgustose: “A piazza Borromeo (sua residenza milanese, ndr) facciamo tirassegno con l’ebreo”, “traditore infame per te solo lame”, “io scioglierei te nell’acido”, sono solo alcune delle più oscene ricevute, e tra l’altro non risultano neanche rimosse dal social. “Lunedì sera guardando Report su Rai3 - è intervenuto poco fa Lapo - ho fatto un tweet per dire che i gruppi fascisti vanno sciolti e lo ribadisco. Fin da subito ho iniziato a ricevere qui minacce di morte e insulti fascisti. I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia all’autorità giudiziaria”.

