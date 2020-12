Nicola Porro contro Papa Francesco: "Natale senza consumismo? Non c'è niente da esultare"

17 dicembre 2020 a

Secondo Papa Francesco, questo sarà un Natale anche più bello degli altri, nonostante il coronavirus e le restrizioni. La ragione? "Un Natale senza consumismo". Parole che fanno scattare Nicola Porro, che critica il Pontefice rilanciando su Twitter un articolo di Alessandro Rico pubblicato sul suo blog personale. E la critica emerge nel cinguettio con cui propone il testo del collega, in cui scrive: "Papa Francesco esulta perché il Natale col Covid-19 è un Natale senza consumismo - premette -. Ma dietro i regali non c'è solo business: ci sono amore, famiglia e lavoro", conclude Porro. Insomma, secondo il giornalista, Bergoglio ha davvero pochi motivi per esultare. Anzi, sarebbe più opportuno non farlo.

