Danilo Toninelli a Stasera Italia in difesa del reddito di cittadinanza: "Senza quello sommosse popolari"

"Senza il reddito di cittadinanza? Ci sarebbero state sommosse popolari, delle tensioni sociali mai viste prima". Danilo Toninelli, a Stasera Italia, si lascia andare a una difesa senza precedenti nei confronti della misura flop voluta dal Movimento 5 Stelle. "Questa santa proposta - prosegue in collegamento con Barbara Palombelli su Rete Quattro nella puntata del 17 dicembre - ha impedito a tanti italiani di finire in mezzo a una strada". E ancora il grillino ammette che in giro viene ringraziato per il reddito di cittadinanza e quello di emergenza. Quest'ultimo - conclude - "in aggiunta per aiutare i cittadini".

