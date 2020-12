Massimo Galli, scontro con Alberto Zangrillo a telecamere spente: "Sparo caz*** in tv? Da quanti anni vedo i malati"

20 dicembre 2020 a

“Che figata salvare vite umane mentre gli sciacalli che non hanno mai tenuto la mano a un malato sparano caz*** in televisione”. Così Alberto Zangrillo ha fatto irruzione su Twitter in risposta a una persona che lo ringraziava per il miglioramento delle condizioni di salute di un familiare in cura dal primario di anestesia e rianimazione del San Raffale di Milano. Ovviamente il suo commento ha subito fatto discutere e l’Adnkronos ha contattato Massimo Galli per alimentare la polemica: “Non ho intenzione di commentare quello che dice Zangrillo. Avrà i suoi motivi per fare le sue affermazioni”, ha risposto il responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano, salvo poi aggiungere: “Io di malati ne vedo da 44 anni, sono un medico in ospedale, e vedo pazienti con patologie più affini a quelle che vede Zangrillo”. Galli ha inoltre sostenuto di non sentirsi toccato da queste parole, rivolte ai colleghi che non lavorano in reparto: “Sono anche stanco di alimentare contrapposizione che sono diventate oggetto di satira tra me e il professor Zangrillo, mi sembra fuori luogo. Di contrappormi non mi è mai importato nulla”.

