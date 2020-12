Non è l'arena, impensabile elogio a Massimo Giletti: "Non ha paura di bruciarsi le mani", chi scende in campo al suo fianco

28 dicembre 2020 a

Non è l'Arena piace a tutti. L'ultimo plauso al conduttore di La7 Massimo Giletti arriva da Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Nella sua rubrica sul settimanale DiPiù il conduttore ha speso belle parole per il talk show di Giletti e in particolare sul conduttore. “Giletti - si legge - non ha paura di bruciarsi le mani, affrontando polemiche". Non solo, secondo Coruzzi Giletti è riuscito a trovare il posto giusto dove poter gestire un programma in totale libertà.

In sostanza - è la conclusione - Non è l'Arena svolge un lavoro “utile ma spettacolare al tempo stesso”. Durante la trasmissione gli ospiti "dicono la loro, si difendono, accusano”. Caratteristiche che differenziano Non è l'Arena dagli altri talk. Ed è per Platinette proprio il modo in cui determinati argomenti vengono trattati, cioè, il non fermarsi ad un semplice racconto degli eventi ma presentare e confrontare più pareri tra i vari protagonisti la chiave di successo.

