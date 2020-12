Bruno Vespa, strepitoso vaffa alla Merkel per i vaccini: "Solo i tedeschi", così umiliano gli italiani

29 dicembre 2020 a

L'Europa? Solo balle, solo belle parole. L'ultima drammatica e lampante dimostrazione è arrivata poche ore fa, con la Germania di Angela Merkel che ha rotto a tempo record il patto europeo sull'acquisto di vaccini agendo da sola, con patti ed acquisti privati, in barba a quanto era stabilito a livello comunitario nella battaglia contro il coronavirus. Come sempre, Berlino mostra i muscoli e gli altri, muti, subiscono. Una fastidiosa vergogna. Un caso che mette in luce tutti i limiti, eufemismo, di questa Unione Europea. Un caso che per inciso scatena anche Bruno Vespa, che punta il dito su Twitter, laddove cinguetta: "I naufraghi europei aspettano disciplinatamente in fila di salire sulle scialuppe di salvataggio. Poi arriva un panfilo e salgono a bordo solo i tedeschi...", conclude allusivo. E chi ha orecchie per intendere, intenda.

