Silvia Albano, il "no" a Bruno Vespa all'ultimo e senza spiegazioni: imbarazzo per la toga rossa

Silvia Albano non andrà da Bruno Vespa per il confronto televisivo. Magistratura democratica sceglie il silenzio stampa. La sua presidente infatti non andrà a Cinque Minuti e nemmeno a Porta a porta dove si sarebbe dovuta confrontare con la pm del sì Annalisa Imparato. La magistrata, già nota alle cronache per i ‘salvacondotti’ agli immigrati clandestini, ha rifiutato all’ultimo momento l'invito di Vespa. Stando al Giornale Albano non avrebbe dato spiegazioni, così come non avrebbe optato per una sostituzione con un altro esponente di Md.

In ogni caso la posizione di Albano sul referendum è chiara: la posta in gioco? "Lo Stato costituzionale di diritto, l’equilibrio tra i poteri disegnato dai costituenti e la possibilità per la magistratura di continuare a essere indipendente e tutelare i diritti di tutti, contro chiunque li calpesti. Di garantire che anche il potere sia esercitato nei limiti della Costituzione, come prevede l’art. 1".