Flavio Briatore e Daniela Santanché, il duro attacco del Fatto Quotidiano: "Voi non siete un ca**"

Il Fatto Quotidiano non si smentisce mai e prosegue nella sua battaglia contro Flavio Briatore. Questa volta il giornale di Marco Travaglio mette nel mirino anche Daniela Santanchè. Per loro, nell'edizione del 30 dicembre, solo pessime parole. Il motivo? Ancora una volta i locali estivi. "Se di mezzo non ci fosse una pandemia, al duo Briatore-Santanchè andrebbe dato un voto altissimo - si legge -. I due alfieri del "faccio quello che mi pare, perché io sono io e voi non siete un c**o" (ma sempre in nome del valore sacro della libertà individuale) non hanno deluso".

Il Fatto in pieno inverno e senza apparenti ragioni torna all'estate. Mesi in cui "il patron del Billionaire e la signora del Twiga se la prendevano con il governo che chiudeva le discoteche". L'ennesimo tentativo da parte di Travaglio e compagni di nascondere la polvere sotto al tappeto. Ossia di celare l'incapacità dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte nella gestione della seconda ondata di coronavirus. Ondata preannunciata in largo anticipo.

