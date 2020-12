Roberto Saviano, "il miglior promoter della camorra": la frase del consigliere leghista che fa rivoltare la sinistra

30 dicembre 2020 a

“Ci sono dei pr che possono ancora lavorare, come ad esempio Roberto Saviano, che è il miglior promoter della camorra”. Questa frase del consigliere leghista Andrea Velardi ha sollevato un polverone dopo che il Comune di Verona ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria al noto scrittore. Ovviamente tale espressione è stata immediatamente criticata dalla sinistra e in particolare dal Pd, la cui reazione sdegnata non si è fatta attendere: “Quel video fa accapponare la pelle - ha dichiarato Federico Benini, capogruppo dem - mi auguro che immediatamente il sindaco di Verona e il segretario Matteo Salvini prendano le distanze da queste frasi. Toni di questo livello hanno superato ogni limite della decenza”. Condivisibile o meno, Velardi aveva però motivato la sua opinione: “Saviano è riuscito a far andare di moda lo stile di Genny. La sua opera all’inizio è stata lodevole però andando avanti si è fatto attrarre dal dio denaro e dai benefici offerti da quel genere di battaglia. Questa è una delle ragioni per cui gli è stata tolta la cittadinanza che lui non ha mai accettato. Non se l’è mai filata, adesso sì per una questione di visibilità”.

