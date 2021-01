Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "Il suo tempio è finito, basta con gli editti da Palazzo"

04 gennaio 2021 a

Maria Giovanni Maglie riporta Giuseppe Conte alla realtà. Il conto alla rovescia per un ribaltone al governo sembra già partito e la giornalista lo ricorda sul suo profilo Twitter. "Ma a Giuseppi qualcuno vuole spiegare che il suo tempo è finito e la deve piantare con gli editti dal Palazzo contro la plebe? A casa, e non dimentichi Boccia". Il riferimento è all'ennesima nota che preannuncia un'ulteriore stretta per far fronte all'emergenza coronavirus.

Nella giornata di domenica 3 gennaio è infatti comparsa l'ipotesi di massimo due ospiti nelle abitazioni fino al 15 gennaio. Al vaglio anche il cambio di colore. Un'uscita che non piace alla Maglie che, ancora una volta, critica le misure intraprese dal governo giallorosso.

