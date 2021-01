L'aria che tira, "Renzi non la racconta giusta". Alessandro Sallusti, la soffiata sulla crisi

11 gennaio 2021 a

Tutto questo caos per un solo ministero. Secondo Alessandro Sallusti Matteo Renzi mette i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte con l'intento di ottenere la Difesa. "Il leader di Italia Viva - è il ragionamento che fa all'Aria Che Tira - non vuole solo questo, ma anche la Nato. Renzi spera che i Servizi Segreti vadano in mani amiche". Il direttore del Giornale in collegamento su La7 con Myrta Merlino si interroga sulle mosse dell'ex premier. Mosse che vedono un continuo giocare al rialzo ai danni della tenuta dell'esecutivo.

"Ma perché uno che fa tutto un casino del genere invece di mettere suoi uomini lì dove dice di voler cambiare le cose, si rifugia nel ministero della Difesa e dei servizi Segreti?". Una domanda ancora senza risposta. Certo è però che per Sallusti qualcosa bolle in pentola: "Forse Renzi non ce la sta raccontando giusta. Qui c'è ben poco di politico e molto di personale, lui sta pensando a cosa fare da grande perché la logica vuole che lui a una certa non possa più fare il leader".

