Matteo Renzi, anche Malena lo silura: "Una volta stavo con lui"

Malena abbandona la politica? Quasi. Certo è che la pornostar pugliese dice addio a Matteo Renzi. L'ennesimo ribaltone del leader di Italia Viva sembra non essere piaciuto nemmeno a lei: “Renzi? Una volta stavo con lui - ha ammesso l'ex delegata del Pd ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 -. Adesso non me ne frega niente". Al programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo Malena ha confessato di volersi dedicare solo al suo lavoro. “Tra l’altro – dice – il mio settore è bloccato, a parte qualche produzione a Praga. Lavoriamo sulle piattaforme online, ma sappiamo che quello non è esattamente il nostro lavoro. Il mio lavoro è il set".

