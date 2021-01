Mariarosaria Rossi, "chi c'è dietro il tradimento di Berlusconi". Indiscreto molto intimo: nome clamoroso

24 gennaio 2021 a

La riconoscenza non è di questo mondo. Povero Silvio Berlusconi, che giri di valzer in Forza Italia. Alla Camera, l'onorevole Renata Polverini vota la fiducia al governo Conte mentre Forza Italia era contraria, e viene espulsa dal partito. Succede lo stesso al Senato con Maria Rosaria Rossi, pure lei di FI. E scoppia pure un mezzo scandaletto rosa, perché ha scritto Dagospia che alla base della scelta della Polverini ci sarebbe stata una liaison della deputata con Luca Lotti, del Pd, filo-governativo quindi. Al cuor non si comanda? Veloce la smentita - anche ironica - dell'onorevole, che al Messaggero ha detto: «Ho appena sentito Luca e ci siamo fatti una risata. E gli ho detto: "Mio caro, comunque ci faccio un figurone con questa cosa che sarei la tua fidanzata. Sei giovane e bello"». Sul bello c'è chi ha da ridire, sul giovane è sicuro, visto che ha 20 anni meno dell'ex fedelissima di Silvio.



Come notizia della settimana, a Forza Italia poteva bastare. Invece no, perché poi al Senato, come detto, anche Maria Rosaria Rossi, sempre di Forza Italia, ha votato sì alla fiducia a Giuseppe Conte e anche lei è stata cortesemente invitata a togliersi dal partito. E qui lo smacco per Berlusconi è forte, visto che la Rossi un tempo praticamente viveva ad Arcore, dove è stata trattata come una regina per anni, amicissima anche di Francesca Pascale (c'è lei dietro al voto della Rossi, dice qualcuno malevolo a Forza Italia). Quando Francesca è stata lasciata da Silvio, pare che anche il protettorato di Berlusconi per la Rossi si sia congelato: «Si sentiva tradita e non l'ha mai nascosto», spiega il Corriere della Sera. Eppure la nuova fidanzata del capo, Marta Fascina, è pure lei di Forza Italia, un deputato. Ma le rotture non vengono mai sole: pare infatti (scrive sempre Dagospia) che Silvio e Marta siano pure alle prese con un trasloco: dalla casa di Arcore (considerata ormai solo sede del partito) andranno a vivere a Villa Maria, appena restaurata, dove fino a ieri viveva Francesca, che, ancora amica della cantante Paola Turci (qualcuno ha scritto anche di liaison), pare stia cercando una casa in Toscana. Se avete qualcuno che vende, passate parola.

