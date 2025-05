Pascale-Turci, scontro sul cane Lupo dopo la rottura

Lupo è stato parte integrante della vita di coppia in Toscana e, dopo la rottura avvenuta nel 2024, è rimasto con la Pascale. In seguito alla separazione, le parti avrebbero stipulato un accordo legale, secondo cui Turci avrebbe potuto continuare a vedere il cane, ma solo nel giardino dell’abitazione della ex, senza varcare la soglia della casa. La situazione, però, non sarebbe stata così semplice da gestire. Premesso che sul divorzio esiste un patto di riservatezza , Pascale - sapendo dell'uscita dell'articolo - ha voluto raccontare la sua versione alla Lucarelli.

"La prima volta Paola aveva un appuntamento per vedere i cani, ma poi non si è presentata per un impegno di lavoro - ha raccontato la Pascale -. La seconda pure, la terza ho detto 'ok vieni, però devi rimanere in giardino'. Non è venuta. Non solo, a gennaio l’ho cercata un sacco di volte, ma non mi ha risposto. Mi serviva la sua autorizzazione per una sedazione a Lupo che non stava bene, ma lei mi ha ghostata. Alla fine col veterinario abbiamo proceduto senza il suo ok, ma è assurdo, ne andava della salute del suo cane". Una versione, la sua, che ribalta l’accusa implicita di aver ostacolato gli incontri.