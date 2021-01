Che tempo che fa, la clamorosa imitazione di Bruno Vespa firmata Fabio Fazio: "Parpà, parapà, parapà"

25 gennaio 2021 a

Un Fabio Fazio senza precedenti. O meglio, un Fabio Fazio che torna agli albori della sua carriera televisiva, quelli da imitatore. Siamo a Che tempo che fa, il programma del sabato sera su Rai 3, dove in tandem con Andrea Perroni si spende nell'imitazione di Bruno Vespa. Imitazione, bisogna ammetterlo, davvero ben riuscita: "Buonasera presidente De Luca... voglio chiederle quali sono i primi provvedimenti che vuole prendere in vista dell'allargamento della zona arancione in tutto il Sud Italia. Parapà parapà parapà", conclude Fazio facendo il verso a Vespa. Notevole anche la risposta di Perroni, che da par suo indossa i panni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, mister lanciafiamme.

