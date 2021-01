Che tempo che fa, "Carlo Cottarelli sarà il nuovo premier": indiscreto-Mieli davanti all'economista ospite di Fazio

24 gennaio 2021 a

“Il prossimo presidente sarà Carlo Cottarelli o uno come lui”. Questa frase di Paolo Mieli ha fatto sbandare Cottarelli, che era in studio da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Lui si è limitato a sorridere, mentre il giornalista del Corsera è andato avanti molto serio spiegando la sua convinzione: “Io sto seguendo con grande attenzione la crisi e vedo che tutti i più importanti dirigenti di Pd e M5s dicono o Conte o elezioni anticipate. Lo ripetono talmente tanto che sarà Cottarelli il prossimo presidente o uno come lui”. Poi ha chiarito di non averlo detto perché Cottarelli è presente nello studio di Rai3 ma perché lo crede davvero: “Lui era stato designato da Mattarella nel maggio 2018 con la missione specifica di riportare il paese alle elezioni con tranquillità. Nel giro di un anno magari si sarebbe fatto valere a tal punto che gli avrebbero chiesto di rimanere per tutta la legislatura. Penso che adesso verrà fuori uno come lui”.

