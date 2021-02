Che tempo che fa, i piedi di Luciana Littizzetto sconcertano Fabio Fazio: in studio si presenta così

01 febbraio 2021 a

Parla di tutto a ruota libera, Luciana Littizzetto, ma gli occhi dei telespettatori alla fine cadono sempre lì. Ai suoi piedi, e non in senso figurato. A Che tempo che fa, la comica torinese delizia Fabio Fazio e gli ascoltatori con il suo tradizionale monologo, che mescola attualità, notizie bizzarre dalla rete, satira politica e di costume e molta, molta volgarità (per più di un critico, troppa).

Un po' il suo marchio di fabbrica, certo. Così come il vezzo di esibire in studio qualche dettaglio particolare nel look. Dalle calze a rete stavolta si passa direttamente alle scarpe. Pardon, una specie di zoccoli dalla zeppa altissima, quasi un tacco 15 "espanso". E lo stesso Fazio la prende benevolmente in giro, parlando di "canotti". Come dargli torto.

Per il resto, va in scena il consueto Litti-show. Si parte, e come poteva essere altrimenti, dal "tampone anale" lanciato in Cina per fermare il contagio di Covid. "Questo test si è scoperto resta più lungo nel canale che in quello respiratorio... nel retto praticamente. Lo diceva già Dante: nella retta via che era smarrita... E i cinesi l'hanno trovata". Quindi un appello agli scienziati: "Voi, che studiate il percome delle cose e poi ci dite il per quando infilarci la supposta per combatterlo, voi che tanto fate per la medicina ma altrettanto tanto vi fate pagare per darcela. Ci spiegate perché non ci mandate questi vaccini?". Domanda diretta al governo e al supercommissario Domenico Arcuri: non si ride più, e al posto degli zoccoli servirebbe direttamente una scialuppa di salvataggio.

