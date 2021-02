Maria Elena Boschi, la pazzesca frase rubata con Renzi: "Quella è roba da sfi***", colpo bassissimo di Osho

01 febbraio 2021 a

Al tavolo in cui i giallorossi, Italia Viva compresa, stanno lavorando al cosiddetto "cronoprogramma" per il nuovo governo, volano subito gli stracci. Scontro tra renziani e M5s su Mes e reddito di cittadinanza. Ma sono molti i temi divisivi e che lasciano immaginare che il varo di questo governo sia tutt'altro che scontato. Già, perché ci sarebbero da scegliere anche i ministri. Insomma, le poltrone. C'è da scegliere chi gestirà i denari. Dettagli non da poco, soprattutto alla luce delle schermaglie delle ultime ore.

E quando si parla di poltrone, fioccano indiscrezioni a diecine. Al centro di molte di queste indiscrezioni, ecco Maria Elena Boschi. In lizza per tutto, o quasi. È stata infatti affiancata allo Sviluppo Economico, Difesa e Infrastrutture. Insomma, buona per tutto. Per certo, Matteo Renzi, per lei, una poltronissima vorrebbe spuntarla. E su questa vicenda ecco piovere la vignetta di Osho, che con la consueta ironia dà la cifra del momento politico.

Nella satira di Osho, ecco Renzi e Boschi faccia a faccia, parlare fitto fitto, con lei che si porta le mani alla bocca per coprire il labiale. Il fu rottamatore ascolta e la Boschi parla. E piove la richiesta di quest'ultima: "'N te fa dà ministeri der ca*** tipo Politiche giovanili o quaa roba da sfig***, perché io non ce vado". Osho, insomma, con una foto e poche righe si fa interprete delle ambizioni di Maria Elena Boschi. Solo poltrone di primissimo piano.

