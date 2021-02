Danilo Toninelli, la gaffe: "Non chiedeteci di votare Draghi. Abbiamo fatto di tutto, perfino lavorato"

03 febbraio 2021 a

La fine dei giochi per Giuseppe Conte e la sua vecchia maggioranza ha messo in crisi i 5 Stelle. Dopo le parole di Sergio Mattarella, che prima ha invocato un "governo di alto profilo" e poi ha convocato al Quirinale Mario Draghi, i grillini sembrano essersi già spaccati. Da una parte, infatti, c'è chi tace, come Luigi Di Maio; dall'altra, invece, c'è chi non ha perso tempo e si è già schierato contro l'ipotesi Draghi. Tra questi Alessandro Di Battista e Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il senatore pentastellato ha persino scritto un post per prendere le distanze dall'ex presidente della Banca centrale europea. "Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Questo per noi è stato governare l’Italia". Una gaffe difficile da non notare. Toninelli scrive che i 5 stelle hanno perfino lavorato per aiutare chi era in difficoltà. Come se si trattasse di uno sforzo fuori dal comune. Uno scivolone scritto, forse, sull'onda emotiva del fallimento del tavolo di confronto con le altre forze politiche.

Le parole clamorose di Toninelli sono subito diventate virali, entrando in un vortice di sfottò senza fine sui social. A riprendere il suo post su Facebook è stato anche il giornalista Maurizio Tortorella, che su Twitter ha scritto: "Strepitoso Toninelli. Scrive di aver fatto di tutto, pur di salvare l’Italia, poverino. Perfino lavorare!". Qualcun altro, ironicamente, ha commentato: "Dovremmo ringraziarlo umilmente".

