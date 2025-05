"Chi sarà il prossimo Papa": la profezia clamorosa

Con la nomina di Papa Prevost sono emerse numerose profezie: da quella di The Young Pope, la serie tv di Paolo Sorrentino che mise in scena il primo papa americano, fino a quella di un lettore del Foglio. Quest'ultimo, in merito al toto-papa che ha catalizzato l'attenzione per settimane, aveva detto la sua. L'occasione? La rubrica delle lettere di mercoledì scorso e che oggi il direttore Claudio Cerasa condivide su X.

Sorprese anche le agenzie di scommesse inglesi. William Hill, una delle principali, lo quotava a 50 volte la posta: puntata moltiplicata per 50 per chiunque ha creduto nella sua elezione e ha scommesso. Nelle giocate totali, Prevost era inserito nel "gruppo altro", che in totale raccoglieva meno del 25 per cento delle preferenze. Insomma, Prevost è stato fino all'ultimo una scelta di secondo piano rispetto ad altri candidati. E il nome scelto da Leone non era da meno. Per le agenzie di scommesse il più probabile era Francesco, in omaggio a Bergoglio, seguito da Giovanni, Giovanni Paolo e Benedetto.