Francesco Giorgino stuzzica Marco Travaglio: "Sei deluso dopo l'incarico a Draghi?", "Sono imperturbabile"

05 febbraio 2021 a

a

a

"Sono assolutamente imperturbabile": Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, ha risposto così al giornalista del Tg1 Francesco Giorgino, che gli ha chiesto come si sentisse in merito all'incarico a Mario Draghi. "Posso chiederti se il tuo stato d'animo è quello di delusione dopo l'incarico a Mario Draghi?", questa la domanda di Giorgino. Immediata la replica stizzita del direttore del Fatto: "No, non faccio il politico, osservo la situazione dalla mia finestra. La politica non mi provoca delusioni né particolari stati di eccitazione".

La domanda non era sbagliata, vista la schierata posizione di Travaglio in merito all'ex premier. Per settimane, infatti, il direttore del Fatto ha ribadito - sia in tv che sul suo quotidiano - il desiderio di un Conte ter. Negli ultimi giorni, tra l'altro, circolava un video in cui lui, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, escludeva categoricamente la possibilità di un incarico all'ex presidente della Bce. "Se qualcuno vuole fare il governo Draghi lo lanci, chiamano Draghi così scopriranno subito che non è disponibile e la piantano, visto che è un anno che parlano di una cosa che non esiste", aveva detto.

In collegamento con Giorgino, poi, Travaglio ha comunque commentato in maniera sarcastica l'incarico a Draghi: "E' bastato il suo arrivo perché l'aria fosse più profumata e il sole più splendente". Poi in maniera stizzita, rivolto al giornalista del Tg1, ha aggiunto: "Non credo che interessi nemmeno ai telespettatori il mio stato d'animo". Giorgino, allora, ha prontamente ribattuto: "E' assolutamente legittimo. Tu con coerenza hai sempre manifestato una posizione molto netta a favore della continuità del Governo Conte".

"Psiconano amico dei mafiosi". L'ultima porcata di Travaglio: gli sfugge il M5s di mano e insulta Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.