Sondaggio di Enrico Mentana, con Mario Draghi al governo "cresce solo il centrodestra": i numeri

Una cosa è certa: "Cresce il centrodestra". Parola di Enrico Mentana che chiude il suo Tg di La7 con il consueto sondaggio del lunedì. Nella settimana di crisi di governo e di Mario Draghi premier incaricato, ad avere la meglio è l'opposizione. I numeri di Swg parlano chiaro e vedono in partito di Matteo Salvini sempre al primo posto. La Lega registra un +0,7 per cento e si ferma al 24 per cento. Buone notizie anche per gli alleati Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Fratelli d'Italia e Forza Italia raggiungono rispettivamente il 16,5 per cento (+0,6) e il 6,4 (+0,6). Un vero e proprio balzo per il centrodestra. Lo stesso non si può dire del Partito democratico. E come per i dem, gli ex giallorossi. La crisi di governo sembra aver penalizzato i partiti alla guida del Conte bis. Nicola Zingaretti infatti cala del -0,8 per cento arrivando a quota 19 per cento. Altro scivolone per il Movimento 5 Stelle.

L'apertura dei grillini all'ex presidente della Banca centrale europea non piace agli elettori. E mentre i pentastellati attendono il via libera su Rousseau, ecco che scendono al 15,8 per cento in una sola settimana. Lasciandosi così alle spalle un -0,5. Tra i partiti all'opposizione che godono della situazione anche Azione. Il partito di Carlo Calenda sale del +0,4 per cento arrivando al 4. Altra batosta per l'ideatore del nuovo esecutivo (ancora in attesa della fiducia), Matteo Renzi. La sua Italia Viva non cresce, anzi. Il rottamatore perde per strada un -0,1 e si attesta al 3,1 per cento. Stesso discorso per Sinistra, +Europa e Verdi. Tutti calano arrivando al 3,7 per cento, 1,9 e 1,7 da una settimana con l'altra. Insomma, con Draghi come possibile presidente del Consiglio solo il centrodestra esulta.

