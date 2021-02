Myrta Merlino a L'aria che tira: "Ma che avete fatto a Salvini?", sconcerto in studio per la nascita del "draghetto"

10 febbraio 2021 a

a

a

“Ma che gli avete fatto a Matteo Salvini? È più europeista di Mario Draghi, sembra un draghetto”. Così Myrta Merlino si è rivolta al leghista Massimiliano Romeo, collegato con L’Aria che tira su La7. La conduttrice non ha nascosto lo stupore in positivo per la svolta del segretario del Carroccio: “Sembrava che l’alleanza tra Pd e 5 Stelle fosse una cosa tranquilla e serena, che i grillini fossero stati convinti dai dem a essere molto responsabili. Quello in bilico sembrava Salvini che invece è stato molto granitico, molto europeista”.

“Noi abbiamo colto nel senso gusto lo spirito della nascita di questo governo”, ha risposto Romeo, facendo riferimento alla chiamata alla responsabilità di Sergio Mattarella. “Non dobbiamo costruire un’alleanza o una colazione - ha sottolineato - ma far uscire dall’emergenza il Paese. Tutte le forze politiche con responsabilità devono cercare di dare una mano a Draghi”. Inoltre questa è un’opportunità importante per la Lega per togliersi di dosso alcune etichette scomode e che ormai sono superate dal particolare momento storico.

"Non vorrei che Berlusconi...". Se anche Padellaro demolisce il grillino Travaglio: al "Fatto", divorzio in diretta tv

“Noi ci collochiamo all’interno di un contesto europeo, chiedendo la modifica di alcune regole”, ha spiegato Romeo che poi ha risposto anche a una domanda sul totoministri, con i nomi di Salvini e di Giancarlo Giorgetti che sono particolarmente gettonati. “Decideranno Draghi e Mattarella - ha dichiarato alla Merlino - saranno loro a presentare la squadra.

"La grande ammucchiata, Boldrini e Salvini. Mi dite come...". Ora è guerra, la bordata di Delmastro: FdI apre il fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.