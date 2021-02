Bruce Springsteen arrestato, "hanno tenuto nascosta la notizia". Come l'hanno beccato, un dubbio inquietante

10 febbraio 2021 a

Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Tuttavia la notizia, trapelata dal sito Tmz, non è recente, ma risale al 14 novembre scorso. Il fatto, avvenuto nel New Jersey, sarebbe rimasto segreto fino a oggi, dopo l'indiscrezione lanciata dal sito americano, entrato in contatto con una fonte vicina alle forze dell'ordine. Stando a Tmz, il cantante sarebbe stato fermato presso la Gateway National Recreation Area di Sandy Hook e trovato in stato d'ebbrezza. Inoltre. sarebbe stato accusato di consumo di alcol in una zona chiusa e guida spericolata.

Nelle prossime settimane Springsteen dovrà comparire in tribunale. Il popolare sito di gossip e intrattenimento, poi, ha aggiunto che il cantautore si sarebbe mostrato "collaborativo" durante l’arresto. Né la star né il suo entourage sono intervenuti per confermare o smentire la notizia trapelata. Bruce Springsteen, inoltre, si è mostrato spesso in pubblico di recente. Innanzitutto all'Inauguration Day, il 20 gennaio, giorno di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca. In quell'occasione ha cantato sulla scalinata del Lincoln Memorial.

In seguito è stato uno dei protagonisti del Super Bowl. Durante la finale di campionato della National Football League è andato in onda un suo spot per Jeep. Per lo spot in questione, tra l'altro, il cantante è stato anche criticato perché si sarebbe prestato a un messaggio troppo moderato e centrista. La sua, infatti, era una sorta di preghiera che invocava gli "Stati (Ri)Uniti d’America".

