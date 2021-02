Fabrizio Corona, "ritorno in carcere". Colpo di scena all'udienza, il disastro segreto dell'ex re dei paparazzi

18 febbraio 2021 a

Non c'è pace per i Corona. Mentre Mauro Corona è alle prese con una brutta caduta nella sua amatissima montagna (e Bianca Berlinguer gli ha fatto subito gli auguri di pronta guarigione, "sfidando" il direttore di Rai3 Franco Di Mare che ha cacciato lo scrittore-alpinista da Cartabianca), Fabrizio Corona (che parente di Mauro non è, come tutti sanno) rischia di tornare subito in carcere.

Il dentro-fuori dalle patrie galere dell'ex re dei paparazzi va avanti da un decennio abbondante, con accuse (e bravate) di ogni tipo. Ora però la tregua faticosamente raggiunta a furia di ravvedimenti e buone condotte rischia di terminare. Il giudice della Sorveglianza Marina Corti, infatti, nelle scorse settimane ha proposto la revoca del "differimento pena". Tradotto: l'ex di Belen Rodriguez e Nina Moric (da qualche tempo amico molto intimo di Asia Argento, ma senza legami esclusivi) potrebbe tornare in cella, vedendosi cancellata la detenzione domiciliare. A pesare sarebbero alcune violazioni delle prescrizioni da parte dell'evidentemente incorreggibile ex agente fotografico, che attende la decisione finale del collegio di giudici della Sorveglianza.

L'eventualità, spiegano le agenzie di stampa, è emersa dall'udienza di un altro procedimento in cui si deve stabilire se Corona debba o meno tornare in carcere. "Da qui la riunione dei due procedimenti in un'unica udienza fissata per l'8 marzo". L'ultimo mese da uomo semi-libero?

