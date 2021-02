Pomeriggio 5, Barbara D'Urso blocca la Cipriani: "Ma cosa c'entra lui?". Fabrizio Corona, un clamoroso sospetto

10 febbraio 2021 a

“Ma cosa c’entra adesso? Cosa c’entra? Scusate, abbiate pazienza, ma lui non c’entra”. Così Barbara d'Urso è stata costretta a bloccare Francesca Cipriani, che a Pomeriggio 5 aveva tirato in ballo il personaggio scomodo per eccellenza, ovvero Fabrizio Corona. Ma come si era arrivati a lui? Andiamo con ordine: si parlava del gossip sulla coppia composta da Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. Secondo la co-conduttrice de La pupa e il secchione, i due non starebbero realmente insieme: “Lei ha girato parecchie agenzie prima di conoscere Paolo. Conosci Fabrizio Corona, giusto? E cosa hai detto a lui?”, ha dichiarato rivolgendosi direttamente alla De Vitis.

A questo punto però la d’Urso, apparsa visibilmente urtata, ha stoppato sul nascere la discussione che riguarda anche l’ex fotografo dei vip: “No, scusami. Ma questo non c’entra. Non ci interessano le eventuali agenzie che avrebbe girato”. In questo modo la conduttrice di Pomeriggio 5 ha messo a tacere la sua ospite, che però ha ribadito di non credere alla veridicità della storia tra la ragazza e Brosio.

Chi invece è schierata su tutt’altra posizione è l’ex gieffina Guenda Goria, che ha spezzato una lancia in favore della coppia: “Lui mi ha parlato con grande tenerezza di Maria… Lei penso sia sincera e si vogliono molto bene”, ma la Cipriani non è sembrata affatto dello stesso avviso.

