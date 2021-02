Maria Elena Boschi paparazzata così, colpaccio Signorini: shopping proibito ai comuni mortali. Le voci: "Non sarà che al Quirinale..."

18 febbraio 2021 a

C'è da festeggiare Mario Draghi e Maria Elena Boschi non bada a spese. I segugi sguinzagliati in giro per Roma da Alfonso Signorini hanno beccato la deputata di Italia Viva elegantissima in cappotto e tacchi alti, in compagnia di un'amica, impegnata in una sessione di shopping extra-lusso. Le foto, pubblicate dal settimanale Chi, stanno facendo ovviamente il giro del web e dei social a tempo di record.

Nel paniere degli acquisti (per una volta, non stiamo parlando di Istat e di spese di comuni mortali) ci finisce un borsone di gran pregio e, immaginiamo, adeguato costo. Gli sguardi soddisfatti di Maria Elena e della sua collaboratrice Cristina sembrano indicare che tutto è andato a buon fine, perlomeno relativamente alle compere.





Certo, come sottolinea anche Tgcom24 la coccola modaiola potrebbe pure essere propedeutica al gran ritorno nel governo della Boschi. La sua ultima esperienza a Palazzo Chigi, dopo l'avventura al fianco di Matteo Renzi come ministra-madrina delle riforme, affondate miseramente il 4 dicembre 2016 con il referendum che ha mandato a ramengo quella costituzionale, era stata da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, come presidio renziano nel governo di Paolo Gentiloni.

Dopo la parentesi gialloverde, ecco il Conte 2 e la nascita di Italia Viva, che ha mandato però al governo un contingente ristretto rappresentato da Teresa Bellanova, Laura Bonetti e Ivan Scalfarotto. Troppo forte il veto M5s su di lei, soprattutto per le ben note polemiche di Banca Etruria. Ma ora che i 5 Stelle hanno alzato bandiera bianca, dicendo sì a quasi tutto, per lei si sussurra di un ruolo prestigioso proprio a fianco di Luigi Di Maio, come sottosegretario al Ministero degli Esteri. Che la borsa griffata appena acquistata sia da sfoggiare al Quirinale per il giuramento? Mal che vada, potrà usarla per le uscite mondane a fianco del compagno, il paparazzatissimo Giulio Berruti.

