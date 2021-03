Andrea Scanzi a Otto e Mezzo: "Arcuri rimosso? Renzi si accontenta di poco se esulta per questo"

01 marzo 2021 a

La nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo, al posto di Domenico Arcuri, come commissario all'emergenza Covid ha fatto esultare diversi esponenti della politica italiana, da Matteo Renzi a Matteo Salvini fino a Giorgia Meloni. "Mi rattrista il fatto che anche il piano vaccinale sia diventato uno scontro politico, ne prendo atto ma lo trovo abbastanza triste - ha detto Andrea Scanzi a Otto e Mezzo su La7 -. È una decisione forte attraverso la quale Mario Draghi dice: 'Da ora in poi dipende da me'. Io ho fiducia in Draghi, nel governo un po’ meno, e quindi sono contento".

La firma del Fatto Quotidiano, poi, ha fatto notare che i leader di Lega, Fratelli d'Italia e Italia Viva hanno sempre sempre visto in Arcuri una sorta di prolungamento politico di Conte e del governo precedente. Ecco perché sarebbero rimasti particolarmente soddisfatti dalla scelta del banchiere. Anche se Scanzi ha voluto subito precisare che "Renzi faceva parte del governo precedente, fino a quando ha deciso di accoltellarlo".

Secondo il giornalista, insomma, sia Salvini sia la Meloni hanno tutte le ragioni per essere contenti del cambio del commissario. Anche se poi ha aggiunto: "Per quanto riguarda Salvini, mi risulta che ci sia già una buona parte della Lega che comincia a smuoversi un po’, comincia a dire: 'Non so se abbiamo fatto bene a stare dentro a questo governo'". Mentre su Renzi ha detto: "Sono contento che trovi motivo di esultare. Leggendo le polemiche sull'Arabia Saudita e i sondaggi, Renzi si accontenta di poco se esulta per questo".

