Alessandro Sallusti a Stasera Italia: "Draghi blocca l'export di vaccino? Si passa al sovranismo europeo"

Non tutto il male viene per nuocere. Secondo Alessandro Sallusti la pandemia ci ha dato una grande opportunità: "Passare da un sovranismo inter-europeo a un sovranismo europeo". Il direttore del Giornale, in collegamento con Stasera Italia, ricorda così la decisione di Mario Draghi di bloccare l'export di dosi di vaccino di AstraZeneca. Una scelta ai danni dell'Australia presa dal premier per mandare un chiaro messaggio alle case farmaceutiche che non rispettano i contratti e che hanno portato l'Italia ad avere meno dosi di quanto pattuito. "Mi sembra una cosa intelligente, un collante per far fare un passo all'Europa da un'unione monetaria a una di difesa degli interessi europei. In sostanza "Draghi è una sorta di benedizione". Per Sallusti, interpellato su Rete Quattro da Veronica Gentili, "l'Ue per una volta evita di farsi prendere in giro dalla Cina, dagli Stati Uniti".

Pochi giorni fa il giornalista, quella volta ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, si era lasciato andare a un consiglio spassionato al nuovo presidente del Consiglio; "Draghi deve dire cosa vuole fare. Il suo silenzio sta ingigantendo la Babele". Il motivo? Semplice: l'ex banchiere deve tenere a mente che non è più alla Banca centrale europea dove tutti sono in linea e chi si ribella "finisce dritto dritto nella filiale di Canicattì. Siamo in una democrazia - tuonava in riferimento alle forze politiche al governo che dicono sempre la loro - e ogni partito dice quello che vuole".

