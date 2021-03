L'aria che tira, Augusto Minzolini su Mario Draghi: "Vaccini AstraZeneca fermati, un salto di qualità"

08 marzo 2021 a

“L’operazione di Mario Draghi sulle 250mila dosi di vaccino AstraZeneca mi ha molto colpito, c’è stato un salto di qualità”. Così Augusto Minzolini si è espresso a favore del premier nel corso de L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. L’editorialista del Giornale è convinto che Draghi abbia dato un segnale molto forte bloccando le esportazioni: “Lui è come Marianna per la Rivoluzione Francese, nessuno mette in discussione il suo europeismo. Ha fatto una cosa prima degli altri, dando il giusto esempio”.

D’altronde il premier non avendo le prove del sangue europeista da fare si può permettere di dire che l’Ue sta sbagliando senza il rischio di venire contestato: “Abbiamo un personaggio che non viene messo in discussione, il fatto che un liberista come lui decida di bloccare le esportazioni del vaccino è un salto in avanti”. Poi Minzolini ha sottolineato che l’Italia in un momento del genere ha proprio bisogno di questo “europeismo pragmatico”, che prevede di tentare tutte le strade possibili per raggiungere l’obiettivo della vaccinazione di massa”.

Per l’editorialista del Giornale è infatti sbagliato delegare tutto all’Europa: “Dobbiamo esplorare altre strade per portarci dietro l’Ue, per darle un’opportunità in più. Aiutati che l’Europa t’aiuta”. Che è esattamente quello che sta facendo Draghi, nella speranza che basti per raggiungere l’obiettivo prefissato dal ministro Roberto Speranza: “Dal primo aprile inizia il secondo trimestre - ha dichiarato a Mezz’ora in più - in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi, quindi entro l’estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati”.

