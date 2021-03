Elisabetta Canalis sfida la censura: "L'intimo non c'è", trasparenze letali in questo video

11 marzo 2021 a

Elisabetta Canalis è stata protagonista di un balletto davvero sexy che ha mandato in tilt i social. Pioggia di like e commenti entusiasti tra i quasi 3 milioni di follower dell'ex velina di Striscia la Notizia. La Canalis non è nuova a questi piccoli show sulle sue pagine social: immagini dei suoi allenamenti sempre in forma smagliante e qualche video che fa risaltare il suo fascino.

Ora vive negli Usa e stavolta ha deciso di condividere son i suoi fan un video molto provocante. Il risultato è: più di 450.000 visualizzazioni e oltre 2.200 commenti in pochi minuti. La showgirl indossa un abito bianco completamente trasparente, scarpe con il tacco e non ha il reggiseno.

I complimenti dei fan nei commenti sono tantissimi: "Una bomba atomica" sostiene un suo fan; c'è chi dice: "Possiamo spegnere Instagram"; o chi la definisce, "Una delle donne più belle d'Italia" o chi ironicamente dice: "Se mi metto io un vestito così sembro un pupazzo di neve". Tutti sono concordi comunque nel definire la Canalis una bomba sexy: le immagini sono lì a dimostrarlo. Con un pizzico di malizia la Canalis gioca con l'obiettivo salutando, nel finale, i tanti che poi la apprezzerranno. Un comportamento da vera diva di altri tempi, con un tocco di ironia che unita, appunto, alla malizia non guasta mai. E i risultati si vedono e si apprezzano.

