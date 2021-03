David Parenzo ruba il supereroe al figlio e lo porta da Myrta Merlino: la pagliacciata con Mario Draghi

12 marzo 2021 a

David Parenzo ha rubato il pupazzo di Capitan America al figlio per portarlo da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. "Tutti gli americani saranno vaccinati entro il Primo Maggio" e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "è Capitan America", appunto. "Mio figlio mi ha chiesto perché gli stessi portando via Capitan America, se andavo a giocare. In realtà io non lo ho portato per Biden ma per Mario Draghi perché appena è stato nominato è stato rappresentato come un supereroe. Le vere scommesse di Draghi sono la questione dei vaccini e la questione dei ristori".

Biden infatti nel suo primo discorso alla nazione in diretta tv tenuto a un anno esatto da quando la diffusione del Covid-19, ha annunciato: "Se ognuno fa la sua parte, entro il 4 luglio, ci sono buone probabilità di un ritorno alla normalità". E ha promesso di rendere tutti gli adulti vaccinabili entro il 1 maggio. Parlando nella East Room della Casa Bianca giovedì sera, Biden ha onorato la "sofferenza collettiva" degli americani, vissuta nell'ultimo anno ma ha anche incoraggiato i cittadini a resistere in vista di un possibile ritorno a un minimo di normalità entro quest'estate. "Siamo legati insieme dalla perdita e dal dolore dei giorni che sono passati", ha detto il presidente, ma "siamo anche legati dalla speranza e dalle possibilità dei giorni che ci aspettano".

Biden ha previsto che gli americani potrebbero riunirsi in sicurezza, almeno in piccoli gruppi, per il 4 luglio per "rendere questo Giorno dell'Indipendenza davvero speciale". Ma ha anche avvertito che si tratta di un "obiettivo" e che il suo raggiungimento dipende dalla cooperazione reciproca nel rispetto delle misure sanitarie e nella vaccinazione. Solo questo, ha chiarito, può porre fine a una pandemia che ha ucciso più di 530mila statunitensi.

Il discorso è arrivato poche ore dopo che il democratico ha firmato il massiccio pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi di dollari che, ha promesso, aiuterà a sconfiggere la crisi sanitaria ed economica.

