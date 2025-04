L'aria che tira, Crespi affonda Prodi: "Poi è arrivato lui"

«Fatemi capire. Il modello economico-finanziario che state portando avanti e difendendo è quello che antepone la finanza alla politica...». Non fa in tempo a finire la frase, Luigi Crespi, che a L’aria che tira su La7 si scatena l’inferno. E l’argomento della discussione, i dazi, Donald Trump e l’Europa, diventa un mero pretesto. Si scalda subito Paolo Romano, giovane consigliere regionale della Lombardia del Pd: «Assolutamente no! Non mi metta parole in bocca che non ho detto».

Lo spin doctor, in studio da David Parenzo, gli risponde per le rime: «Romano, non in-ter-rom-pe-re!», «Non si inventi le mie parole!», «Ma stavo parlando di quello che ha detta la Schlein», «Hai detto “voi”», «ma non sei l’unico “voi”, è una espressione generale...», «anche a me ha detto “voi” prima, “voi” è a chi capita capita», interviene il giornalista Marino Sinibaldi sorridendo. «Ma che cac***o vuol dire a chi capita capita...», sbotta Crespi.