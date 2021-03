AstraZeneca, Giorgio Palù avverte: "I due soggetti che dovrebbero evitare di assumere il vaccino"

17 marzo 2021 a

a

a

Giorgio Palù quando si tratta di AstraZeneca ci va con i piedi di piombo. Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, nonostante le sue rassicurazioni sui benefici del vaccino anglo-svedese, mette le mani avanti. "Il rapporto rischi-benefici per il vaccino di Astrazeneca è nettamente a favore dei benefici. Ovviamente si può attendere la valutazione dell'Ema che, probabilmente, io mi aspetto, darà una nota di avvertenza - ecco il punto -, perché se ci sono soggetti femminili che hanno avuto trombosi, bisognerà studiarli". In particolare, è l'analisi che offre alle telecamere di Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta "soprattutto le donne che prendono la pillola, che è un farmaco pro-trombotico o che hanno difetti della coagulazione. Una maggiore attenzione, cioè, per questi soggetti. Aspettiamo però che ci sia questa valutazione".

Video su questo argomento Italia ferma per AstraZeneca? Follia: intanto, in Israele e Usa si torna a vivere

Palù in fatto di rischi, gli stessi che hanno portato allo stop di AstraZeneca anche in Italia, non ha dubbi: "Gli eventi trombotici hanno un'incidenza bassa". Per ora "gli studi validativi" ci "tranquillizzano, ma ancor di più gli studi sul campo, con oltre 12 milioni di vaccinati nel Regno Unito e oltre 5 milioni in Europa che danno dati assolutamente rassicuranti". I timori non mancano però. D'altronde "sappiamo che non solo AstraZeneca - ha poi aggiunto - ma anche quelli Rna possono dare infiammazioni, un'insorgenza del fenomeno di aggregazione nel sangue, ma è un evento molto raro. Il nesso al momento è solo temporale e non causale. Attendiamo l'esito definitivo ora sugli studi".

AstraZeneca, il sospetto sullo stop della Merkel: un inconfessabile intreccio con Pfizer? E intanto gli italiani crepano

E sul blocco del lotto incriminato, Palù ammette che "essere cautelativi è sempre prudente". Insomma, non fa mai male. Intanto è attesa per domani, giovedì 18 marzo, la valutazione dell'Ema sugli eventi tromboembolici denunciati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca nei Paesi europei. Draghi ha sentito ieri Macron: entrambi condividono l'auspicio di una pronta ripresa delle somministrazioni.

"Che sms mi ha mandato mia madre". Terrore-AstraZeneca, Ilaria Capua: ecco come siamo ridotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.