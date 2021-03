Josephine Alessio, l'orrore subito dalla giornalista Rai: "Cos'hanno trovato in casa del suo stalker"

19 marzo 2021 a

Josephine Alessio, all’anagrafe Giuseppina, è una nota giornalista televisiva che lavora per RaiNews e che è stata vittima di un brutto caso di stalking. Un uomo di 42 anni di origini pugliesi l’aveva contattata sui social nel 2019: all’inizio sembrava un normale tentativo di corteggiamento, ma presto le attenzioni si sono trasformate in veri e propri atti di persecuzione. Roba da stalker, con contenuti insistenti e molesti: alla fine, dopo l’ennesimo gesto esagerato, la polizia è stata costretta ad arrestarlo.

Lo riporta Il Messaggero, che ha ricostruito l’intera vicenda, partita circa due anni fa: addirittura l’uomo è stato trovato in possesso di microcamere piuttosto sofisticate che servono per spiare le persone. Adesso dovrà essere chiarito come e quanto le ha utilizzate, ma anche chi gliele ha vendute, dato che si tratta di oggetti non facilmente reperibili e non di uso comune, ma più legato allo spionaggio vero e proprio. Tutto era iniziato nel 2019 con alcuni messaggi in privato sui social e pubblici sulla bacheca della giornalista, che aveva respinto al mittente le richieste di sposarlo e di ricevere “protezione”.

Mano a mano la situazione si è fatta sempre più pesante, con il 42enne che ha iniziato a scriverle anche frasi più oltraggiose: addirittura in diverse occasioni lo stalker si è presentato sul posto di lavoro della giornalista chiedendo informazioni su di lei al personale addetto alla vigilanza e venendo anche identificato e ammonito dai poliziotti del commissariato Rai.

